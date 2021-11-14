СММ ОБСЄ зафіксувала просування українських військ у “сірій зоні” біля Гранітного і Старомар’ївки

Під'їзд до села Старомар'ївка. Фото: пресслужбам 93 омбр ЗСУ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донеччині зафіксували просування позицій Збройних сил України в “сірій зоні” на схід від села Гранітне, в бік непідконтрольного села Старомар’ївка.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 11 листопада, передає “Новинарня“.

“10 листопада СММ виявила дві нещодавно облаштовані системи траншей на схід від н. п. Гранітне (підконтрольний уряду, 60 км на південь від Донецька) та на схід від річки Кальміус (за оцінкою, споруджені в період між 6 жовтня та 10 листопада 2021 року), а також три свіжі вирви неподалік; нещодавні роботи зі зміцнення існуючої траншеї на полі на південь від Гранітного; а також понтонний міст через річку Кальміус на північний схід від Гранітного (не зафіксовано за даними спостереження від 11 серпня 2021 року)”, – сказано у звіті.

Спостерігачі зазначили, що в полі приблизно за 800 метрів на схід – південний схід від східної околиці Гранітного та річки Кальміус їхній безпілотник виявив “систему траншей, що складалася з 40-метрової траншеї (з півночі на південь; з 4 вогневими позиціями на східній стороні підземним бліндажем) та ще однієї 25-метрової траншеї, яка відгалужується від згаданої 40-метрової траншеї, проходить із заходу на схід і закінчується вогневою позицією або спостережним пунктом”.

Три свіжі вирви поблизу північного кінця 40-метрової траншеї, за оцінкою ОБСЄ, утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів, випущених зі східного напрямку (тобто з боку російських окупаційних сил).

Як можна побачити на мапі, раніше східна околиця села Гранітне була фактично межею “сірої зони”, яку не контролювали українські військові.

Крім того, розповіли в Місії ОБСЄ, приблизно за 800 метрів далі на північно-північному сході та орієнтовно за 500 метрів на схід від північно-східної околиці Гранітного й річки Кальміус їхній БПЛА виявив нову 15-метрову систему траншей, що проходить із півночі на південь.

“Приблизно за 30 м далі на північний захід цей БПЛА виявив два намети (за оцінкою, військові) та яму (за оцінкою, підготовчі земляні роботи для облаштування підземного бліндажу)”, – ідеться також у звіті ОБСЄ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ висловили судження, що “дві нещодавно облаштовані системи траншів на схід від річки є просуванням вперед” Збройних сил України, і це скоротило відстані між передовими позиціями ЗСУ та передовими позиціями незаконних збройних формувань у цьому районі з 1,7 км до 900 м.

У тому ж повідомленні читаємо, що в полі за 1,2 км на південь від околиці Гранітного, орієнтовно за 1,3 км на захід від річки Кальміус і на захід від села Старомар’ївка БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував роботи зі зміцнення існуючої 100-метрової системи траншей (“поблизу її східної сторони помітили свіжу землю, а також лопати, що лежали на землі”).

“За оцінкою, згадані три системи траншей належать Збройним силам України“, – заявили в ОБСЄ.

Окрім того, на північно-східній околиці Гранітного БПЛА СММ ОБСЄ виявив понтонний міст через річку Кальміус, що складався з плаваючих бочок для нафтопродуктів та дерев’яних дощок поверх них.

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Передісторія

26 жовтня 2021 року в медіа поширилася інформація про те, що Збройні сили України ввечері 25 жовтня нібито повернули під контроль село Старомар’ївка, розташоване в “сірій зоні” неподалік села Гранітне Донецької області. Це повідомлення поширювали так звані “військові кореспонденти” з боку ОРДЛО, сепаратистські й російські ЗМІ, та підтримали українські медіа.

Того ж дня командування Об’єднаних сил спростувало інформацію про нібито “захоплення Збройними силами України міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області”.

У штабі ООС зазначили, що саме на цій ділянці збройні формування РФ, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

26 жовтня внаслідок ворожого обстрілу в районі Гранітного один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один – отримав поранення. Після цього Збройні сили України під Гранітним вперше за час ООС застосували ударний безпілотник “Байрактар”, знищивши гармату противника.

27 жовтня пресслужба 93 омбр “Холодний Яр” визнала, що її військові напередодні заходили в Старомар’ївку. Але це була охорона, надана гуманітарній місії Мирненської ВЦА – місцева українська влада провела бесіди з селянами щодо медичного забезпечення, надання палива та ін.

Представники міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВЦА зверталися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки й дотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань у Старомар’ївці з 27 жовтня по 10 листопада. Для цього було задіяно також механізм СЦКК. Проте російсько-окупаційні війська проігнорували це звернення та не дотримувалися “режиму тиші”.

27 жовтня ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що Збройні сили України “захопили село”. Після цього МЗС РФ звинуватило Київ у насильстві стосовно громадян Росії у Старомар’ївці. Крім того, Слідком РФ взявся за справу про “захоплення ЗСУ російських громадян” у селі.

При цьому надалі військові ще раз надавали підтримку, коли в село заходила гуманітарна місія та роздавала людям вугілля.

Села Старомар’ївка, що є “сірою зоною”, та підконтрольне Україні село Гранітне розділяє річка Кальміус.

До російсько-української війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Зараз два села з’єднує пішохідний місток.

Мешканці Старомар’ївки ходять до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території. При цьому на автомобілях тутешніх жителів стоять “номери “ДНР”, оскільки машиною вони можуть їздити тільки в бік ОРДО.

Торік у селі проживали 150 людей, з них семеро – діти. Там уже вісім років нема централізованого водопостачання, магазину, аптеки та лікарні.

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