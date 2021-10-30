Старомар’ївка: Слідком РФ взявся за справу про “захоплення ЗСУ російських громадян”, 93-тя бригада заперечує свою присутність

Колаж: Сегодня

Слідчий комітет Російської Федерації заявив, що перевіряє інформацію про нібито “захоплення та утримання в полоні” українськими військовими мешканців села Старомар’ївка в Донецькій області, які мають російське громадянство. Водночас 93-тя бригада ЗСУ “Холодний Яр”, яка виконує завдання в районі Старомар’ївки, спростовує наявність своїх підрозділів у цьому селі, розташованому в “сірій зоні”.

Як інформує “Новинарня“, заяву від імені слідкому РФ у суботу, 30 жовтня, зробила його офіційна представниця Світлана Петренко.

“…Головним слідчим управлінням СК Росії перевіряється інформація про те, що після проведення масованих артилерійських обстрілів українськими військовослужбовцями були захоплені та утримуються в полоні 37 громадян Росії в селі Старомар’ївка на Донбасі, а також мали місце факти вилучення у громадян Росії їхніх паспортів та інші насильницькі дії”, – йдеться в заяві речниці слідкому.

За її словами, у випадку “підтвердження даних про злочини” щодо мешканців Старомар’ївки голова СК Росії доручив головному слідчому управлінню СК РФ за результатами процесуальної перевірки “негайно порушити кримінальну справу за ст. 356 КК Росії (жорстоке поводження з цивільним населенням), а також вжити заходів до встановлення конкретних осіб, причетних до цього, й організувати їхній розшук, щоб згодом вони постали перед судом”.

Після появи цієї заяви з Москви командування 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” вкотре наголосило, що “ніяких змін в положенні підрозділів 93-ї бригади не відбувається”, всі підрозділи перебувають на своїх позиціях та опорних пунктах.

При цьому пресслужба омбр зазначила, що 26 жовтня її військові підтримували гуманітарну місію в “сірій зоні”. А саме: “з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям населеного пункту Старомар’ївка, та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації група військовослужбовців 93-ї механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар’ївка та забезпечила безпечне перебування цивільних осіб у ньому”.

“Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93-ї бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар’ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей”, – заявила бригада, яку очолює полковник Дмитро Брижинський.

“На сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар’ївка немає.

Не піддавайтеся провокаціям та інформаційній пропаганді окупантів!” – наголосили в підрозділі.

Передісторія

26 жовтня в медіа поширилася інформація про те, що Збройні сили України ввечері 25 жовтня нібито повернули під контроль село Старомар’ївка, розташоване в “сірій зоні” неподалік села Гранітне Донецької області. Це повідомлення початково поширювали так звані “військові кореспонденти” з боку ОРДЛО, сепаратистські й російські ЗМІ.

Того ж дня, 26 жовтня, командування Об’єднаних сил спростувало інформацію про нібито “захоплення Збройними силами України міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області”.

У штабі ООС зазначили, що саме на цій ділянці збройні формування РФ, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

26 жовтня внаслідок ворожого обстрілу в районі Гранітного один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один – отримав поранення. Після цього Збройні сили України під Гранітним вперше за час ООС застосували ударний безпілотник “Байрактар”, знищивши гармату противника.

27 жовтня пресслужба 93 омбр “Холодний Яр” визнала, що її військові заходили в Старомар’ївку. Але це була охорона, надана гуманітарній місії Мирненської ВЦА.

За повідомленням бригади, населення Старомар’ївки, яка відноситься до Гранітнинської ОТГ, “не захищене від беззаконня з боку російських найманців, які у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння періодично заходять до цього населеного пункту та грабують як місцевих жителів, так і єдиний тут магазин”. Крім того, “після обстрілів з боку окупантів ніхто не намагався відновити місцеву інфраструктуру (будинки, дороги, газо- та водопроводи тощо). Також за допомогою насильницьких дій місцевому населенню нав’язують отримання паспортів так званої “ДНР”.

Представники міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВЦА звернулися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки та дотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань в Старомар’ївці з 27 жовтня по 10 листопада. Для цього було задіяно також механізм СЦКК. Проте російсько-окупаційні війська вкотре проігнорували це звернення та не дотримувалися “режиму тиші”.

27 жовтня ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що Збройні сили України “захопили село”. Після цього МЗС РФ звинуватило Київ у насильстві стосовно громадян Росії у Старомар’ївці.

Села Старомар’ївка, що є “сірою зоною”, та підконтрольне Україні Гранітне розділяє річка Кальміус. До російсько-української війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Зараз два села з’єднує пішохідний місток. Мешканці Старомар’ївки ходили до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території.

Торік у селі проживали 150 людей, з них семеро – діти. Там вісім років нема централізованого водопостачання, магазину, аптеки та лікарні.

Росія із травня 2019 року почала спрощену видачу паспортів РФ громадянам України, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

Експерти неодноразово прогнозували, що Кремль може вдатися до силового захисту таких “російських громадян” в ОРДЛО.

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