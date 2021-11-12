Зеленський закликав сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправки щодо протидії запуску “Північного потоку-2” та закликав Сенат підтримати її.

Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці Зеленського в твіттері.

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників 🇺🇸 за включення до #NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів 🇺🇦 та 🇪🇺 у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

“Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік-2». Звертаємось до всіх друзів України та ЄС у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату”, – зазначив президент.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена впродовж 2021 року неодноразово вводила санкції проти російських компаній та суден, а також фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.

Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

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