СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3179577 +24058
Летальні випадки:
75607 +750
Одужали:
2594679 +21941
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15128821 (+61714). Оновлено: 08:22 12.11.2021
Home / Україна / Політика / Зеленський закликав сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

Зеленський закликав сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

12/11/2021 14:49

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправки щодо протидії запуску “Північного потоку-2” та закликав Сенат підтримати її.

Про це йдеться в дописі на офіційній сторінці Зеленського в твіттері.

“Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік-2». Звертаємось до всіх друзів України та ЄС у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату”, – зазначив президент.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена впродовж 2021 року неодноразово вводила санкції проти російських компаній та суден, а також фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2. 
Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.
Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

Читайте також:
Сенатори США ініціюють нові санкції проти оператора Nord Stream 2

Унікальних переглядів: 4
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський закликав сенат США підтримати санкції проти “Північного потоку-2”

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки поправки щодо протидії запуску “Північного потоку-2” та закликав Сенат підтримати її....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse