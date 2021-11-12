СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3179577 +24058
Летальні випадки:
75607 +750
Одужали:
2594679 +21941
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15128821 (+61714). Оновлено: 08:22 12.11.2021
Home / Світ / Європа / У ЄС “тривожаться” через нарощування російський військ біля України

У ЄС “тривожаться” через нарощування російський військ біля України

12/11/2021 15:16

Офіційний представник Євросоюзу назвав “тривожними” повідомлення про нарощування російської військової присутності поблизу кордонів України та заявив, що Брюссель “відкритий для подальших кроків” у зв’язку з цим.

Про це заявив речник ЄС у закордонних справах Петер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі в п’ятницю, 12 листопада, передає “Європейська правда”.

“Європейський Союз є безпосереднім сусідом України, і, звісно, ми дуже пильно стежимо за ситуацією. Це питання вже обговорювалося у квітні міністрами закордонних справ, коли вони присвятили розмову російському військовому нарощуванню біля українських кордонів та в незаконно анексованому Криму. І з тієї пори ми як Європейський Союз працюємо над тим, щоб збільшити стійкість України. І, звісно, ж ми продовжуємо стежити за ситуацією”, – зазначив Стано.

“Інформація, яку ми наразі отримували від партнерів, тривожна. Ми також обговорюємо її з нашими партнерами, зі США, Великою Британією та іншими, щоб зрозуміти, як ситуація розвиватиметься далі. У випадку розвитку ми відкриті до подальших кроків, якщо такі будуть потрібні”, – заявив речник.

Петер Стано зазначив, що коли йдеться про стандартні військові навчання, є певні правила і процедури, які передбачають, серед іншого, вчасне інформування партнерів про них. Однак у даному випадку Росія цього не робила.

За словами Стано, наступного понеділка у глав МЗС буде можливість обговорити це питання на Раді ЄС.

“Це також буде можливість оцінити, чи потрібні якісь кроки у відповідь”, – сказав речник.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.
Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:
CNN: директор ЦРУ літав у Москву з приводу перекидання військ РФ до кордону з Україною та говорив із Зеленським

“Розгорнути військову присутність США”: конгресмени закликали президента Байдена більше допомогти Україні

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За кілометр від лінії фронту: у Нью-Йорку запустили “Марафон, який ніхто не хоче бігти”

В українському селищі Нью-Йорк, розташованому в Донецькій області, у день відомого Нью-йоркського марафону, 7 листопада, влаштували забіг під назвою “Марафон, який ніхто не хоче бігти”. Його мета — привернути...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse