У ЄС “тривожаться” через нарощування російський військ біля України

Петер Стано

Офіційний представник Євросоюзу назвав “тривожними” повідомлення про нарощування російської військової присутності поблизу кордонів України та заявив, що Брюссель “відкритий для подальших кроків” у зв’язку з цим.

Про це заявив речник ЄС у закордонних справах Петер Стано на щоденному брифінгу у Брюсселі в п’ятницю, 12 листопада, передає “Європейська правда”.

“Європейський Союз є безпосереднім сусідом України, і, звісно, ми дуже пильно стежимо за ситуацією. Це питання вже обговорювалося у квітні міністрами закордонних справ, коли вони присвятили розмову російському військовому нарощуванню біля українських кордонів та в незаконно анексованому Криму. І з тієї пори ми як Європейський Союз працюємо над тим, щоб збільшити стійкість України. І, звісно, ж ми продовжуємо стежити за ситуацією”, – зазначив Стано.

“Інформація, яку ми наразі отримували від партнерів, тривожна. Ми також обговорюємо її з нашими партнерами, зі США, Великою Британією та іншими, щоб зрозуміти, як ситуація розвиватиметься далі. У випадку розвитку ми відкриті до подальших кроків, якщо такі будуть потрібні”, – заявив речник.

Петер Стано зазначив, що коли йдеться про стандартні військові навчання, є певні правила і процедури, які передбачають, серед іншого, вчасне інформування партнерів про них. Однак у даному випадку Росія цього не робила.

За словами Стано, наступного понеділка у глав МЗС буде можливість обговорити це питання на Раді ЄС.

“Це також буде можливість оцінити, чи потрібні якісь кроки у відповідь”, – сказав речник.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

В Кремлі назвали безпідставним нагнітанням заяви США щодо планів російського вторгнення в Україну.

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:

CNN: директор ЦРУ літав у Москву з приводу перекидання військ РФ до кордону з Україною та говорив із Зеленським

“Розгорнути військову присутність США”: конгресмени закликали президента Байдена більше допомогти Україні