Чумак відкликав свою скаргу на закриття провадження у справі щодо “Роттердам+”, – Шабунін

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Заявник у справі “Роттердам+”, народний депутат VIII скликання Віктор Чумак відкликав свою скаргу на закриття провадження та відмовився йти на апеляцію до Вищого антикорупційного суду.

Про це в середу, 10 листопада, у фейсбуці повідомив голова правління “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін.

“Зрада своїх вибиває землю з-під ніг. Віктор Чумак раптом відкликав свою апеляційну скаргу на закриття провадження по “Роттердаму+”. Він несподівано погодився з незаконним рішенням судді Широкої та прокурора САП Демківа, які вирішили “поховати” справу. У Ахметова розуміють, що рішення судді Широкої має всі шанси не втриматися в апеляції ВАКС і тому знайшли слабке місце – Віктора Чумака. При цьому він сам ще на початку жовтня 2021 року підтримував свою скаргу, говорив, що справу “Роттердам+” закрили незаконно і виступав за її поновлення”, – написав Шабунін.

За його словами, “менше ніж за місяць позиція Чумака радикально змінилася”.

“Усіма силами я шукав пояснення: спілкувався, переконував, просив. Все марно. Пане Чумак, я казав вам і повторюся публічно. Якщо у вас є критична потреба в грошах (наприклад, на лікування) то і ми, і громада їх знайде. Мій відновлений будинок – свідчення того, що громада своїх не лишає. Але якщо це гроші на зміну відпочинку з Туреччини на Лазуровий берег, то це погана угода. Ваша репутація і ваші попередні результати коштують значно дорожче. Коли ми в “ЦПК” написали заяву про злочин по “Роттердаму+”, то навіть питань не виникло, від кого її подати. Звичайно, від Чумака! Голова антикорупційного комітету ВРУ, добрий партнер, принциповий старійшина”, – зазначив він.

У коментарях до цього допису Чумак відповів Шабуніну.

“Дякую, я здоровий і не маю критичної потреби в грошах для Лазурового берега. По-моєму, я тобі все сказав. Там змагаються два олігархи. Хай змагаються без мене. Я не хочу бути поруч. Тим більше, ви мене помітили, коли я про це сказав… Дякую за зраду”, – написав Чумак.

Нагадаємо, суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка залишила в силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи “Роттердам+”.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили “Роттердам+”.

За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, зокрема генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне “Центренерго”, почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу “Роттердам+”.

19 червня минулого року представник президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про “фактичну ліквідацію”Роттердам+“. Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули “Роттердам+”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

У квітні, до оголошення підозри, Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії. Він заявив, що не повернеться в Україну через відсутність довіри до правоохоронної та судової системи.

14 серпня 2019 року Вовка було оголошено в розшук.

5 вересня 2019 року Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати ексголову НКРЕКП, 18 вересня таке саме рішення було винесено щодо Бутовського. 11 листопада їх заарештували заочно.

27 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля “Роттердам+”, рішення САП закрити справу було скасоване.

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