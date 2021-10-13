ВАКС підтримав закриття справи “Роттердам+”

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У середу, 13 жовтня, суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка залишила в силі постанову прокурора Дениса Демківа про закриття справи “Роттердам+”.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

“13 жовтня, слідчий суддя ВАКС закінчила розгляд та відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі “Роттердам+”, – йдеться в повідомленні.

Постанову про закриття справи оскаржували ГО”Центр протидії корупції”, Віктор Чумак, а також потерпілі Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів. Проте слідча суддя ВАКС відхилила всі скарги.

Повний текст ухвали оголосять 19 жовтня 2021 року в залі судових засідань у приміщенні ВАКС.

У телеграм-каналі ЦПК зазначають, що сподіваються на Апеляційну палату ВАКС, яка може скасувати постанову прокурора САП Демківа і відновити провадження.

Нагадаємо, у березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили “Роттердам +”.

За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, зокрема генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне “Центренерго”, почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу “Роттердам+”.

19 червня минулого року представник президента України в Кабміні Андрій Герус заявив про “фактичну ліквідацію”Роттердам+“. Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Президент Володимир Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули “Роттердам+”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

У квітні, до оголошення підозри, Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії. Він заявив, що не повернеться в Україну через відсутність довіри до правоохоронної та судової системи.

14 серпня 2019 року Вовка було оголошено в розшук.

5 вересня 2019 року Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати ексголову НКРЕКП, 18 вересня таке саме рішення було винесено щодо Бутовського. 11 листопада їх заарештували заочно.

27 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля “Роттердам+”, рішення САП закрити справу було скасоване.

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