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З Балтимора до Одеси вирушили два патрульні катери Island

08/11/2021 14:42

Два американські патрульні катери класу “Island” вирушили з Балтимора (штат Меріленд) до Одеси.
Про це в понеділок, 8 листопада, інформує пресслужба Посольства США в Києві.

“Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, – повідомили в диппредставництві.

Нагадаємо, що один із цих катерів буде названий на честь загиблого у жовтні 2019 року на Донбасі командира інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського прапорщика В’ячеслава Кубрака.

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Як писала “Новинарня“, два катери типу Island були передані Україні 27 вересня 2018 року в Балтиморі в рамках візиту до США на той час президента України Петра Порошенка.

У червні 2019 року ці вже українські патрульні катери отримали назви та бортові номери – “Слов’янськ” (P191) та “Старобільськ” (P190).

У липні-вересні 2019 року постійні українські екіпажі катерів пройшли навчання в Балтиморі.

Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.

Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передані ВМС ЗСУ на безоплатній основі. При цьому українська сторона забезпечує 100-відсоткову передоплату загальної вартості супутніх послуг із дооснащення в розмірі 10,1 млн. доларів на термін до 18 місяців.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.
Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.
Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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