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Катеру класу Island присвоїли ім’я Героя України морпіха В’ячеслава Кубрака

01/11/2021 13:47

Патрульний катер типу “Айленд”, який відправлять з Сполучених Штатів Америки в Україну, буде названий на честь загиблого у жовтні 2019 року на Донбасі командира інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського прапорщика В’ячеслава Кубрака.

Про це повідомляє “Мілітарний” в понеділок, 1 листопада.

За планами п’ятий патрульний катер “В’ячеслав Кубрак” типу Island повинен відправитися в Україну вже у листопаді.

22 жовтня в американському Балтиморі завершився курс допідготовки 5-го екіпажу патрульних катерів типу Island.

Український екіпаж патрульного катера вже носить нарукавні знаки з іменем В’ячеслава Кубрака.

Джерело: “Мілітарний”

Цей курс, що проходив під керівництвом іноземних інструкторів, тривав шість тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США.

Як писала “Новинарня“, командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського прапорщик В’ячеслав Кубрак помер 11 жовтня 2019 року у Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

Боєць був поранений 8 жовтня 2019 року, він підірвався на міні під час виконання завдання з проведення інженерної розвідки в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

В’ячеслав Кубрак усе життя присвятив армії, брав участь у миротворчій місії в Косові.

Герой України, морський піхотинець В’ячеслав Кубрак

22 серпня 2020 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові військовому посмертно було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

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