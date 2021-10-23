У США завершився курс допідготовки вже п’ятого екіпажу для “Айлендів”

Фото: пресцентр ВМС ЗСУ

У місті Балтимор в Сполучених Штатах Америки завершився курс допідготовки вже п’ятого екіпажу патрульних катерів типу Island.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів, тривав шість тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США.

З української сторони церемонію очолила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

Американську сторону представляв заступник помічника командувача Берегової охорони США Джеймс Найт.

У церемонії випуску взяли участь Аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький та військово-морський аташе при Посольстві України в США капітан 1 рангу Сергій Федорчук.

Вітала випускників і українська діаспора. Кращих випускників курсу було заохочено цінними подарунками та грамотами.

Слід зазначити, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу “Island”, на яких будуть надалі нести службу і надходження яких відбудеться найближчим часом.

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Як писала “Новинарня“, два катери типу Island були передані Україні 27 вересня 2018 року в Балтиморі в рамках візиту до США на той час президента України Петра Порошенка.

У червні 2019 року ці вже українські патрульні катери отримали назви та бортові номери – “Слов’янськ” (P191) та “Старобільськ” (P190).

У липні-вересні 2019 року постійні українські екіпажі катерів пройшли навчання в Балтиморі.

Після розвантаження в Одесі катери пройдуть модернізацію, після чого їх включать до складу ВМС.

Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передані ВМС ЗСУ на безоплатній основі. При цьому українська сторона забезпечує 100-відсоткову передоплату загальної вартості супутніх послуг із дооснащення в розмірі 10,1 млн. доларів на термін до 18 місяців.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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