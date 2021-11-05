Залужний переговорив із першим віцепрезидентом НАНУ про нарощування ракетного потенціалу ЗСУ

Фото: ГШ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний переговорив з доктором технічних наук, професором, академіком та першим віцепрезидентом НАН України Героєм України Володимиром Горбуліним.

Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ.

Йшлося, зокрема, про “перспективи нарощування ракетного потенціалу та потужностей вітчизняного ОПК, торкнулися питань розвитку авіації та кораблебудування”.

“Для мене було надзвичайно важливо почути саме від Володимира Павловича з його багаторічним досвідом, експертизою і стратегічним баченням про шляхи удосконалення сучасної системи розвитку оборонних технологій в Україні”, – сказав Залужний.

Він додав, що під час зустрічі Володимир Павлович наголосив на проблемі впровадження автоматизованої системи управління військами.

Зазначається, що і Залужний, і Горбулін поділяють одну думку щодо необхідності ефективної взаємодії двох ключових відомств у системі забезпечення обороноздатності держави – Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Головнокомандувач ЗСУ на своєму рівні пообіцяв докласти для цього всіх зусиль.

Читайте також:

Таран: Міноборони готове розширити фінансування ракетної програми України