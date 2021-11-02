На суді в справі МН17 хочуть допитати командира курської зенітної бригади Мучкаєва

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Суд у Нідерландах, який розглядає справу про збиття літака рейсу МН17, розраховує, що Росія відреагує на запит слідчого судді щодо можливості допитати командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва.

Суд встановив термін щодо Мучкаєва до 10 лютого 2022 року, передає “Укрінформ”.

“На думку суду, є шанс. З цієї причини не можна виключати, що запит буде схвалено”, – зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнхаус.

Напередодні захист одного з чотирьох обвинувачених – підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу – звернувся до суду і наполягав, щоб спроби допитати Мучкаєва були продовжені.

Наступне засідання суду відбудеться 8 листопада о 10:00 за місцевим часом.

Слово у суді матимуть родичі загиблих, які виявили бажання виступити у суді та розповісти, як трагедія МН17 вплинула на їхні життя.

Як відомо, російська влада не відповідає на звернення щодо можливості допитати командира 53-ї зенітної бригади, що базується в Курську, Сергія Мучкаєва. На відповідні запити від російської влади не було отримано відповіді.

Нідерландський прокурор Тейс Бергер наголосив, що не бачить сенсу наполягати на можливості поставити Мучкаєву питання, бо РФ не хоче надавати жодної інформації про 53-тю зенітну бригаду. Тож чекати можливості опитати Мучкаєва безглуздо.

“Кілька разів зверталися до РФ. На попередні запити щодо допомоги ще від 2018 року, в яких йшлося про “Бук”, зокрема, де він був і хто керував, жодної відповіді не було”, – сказав він.

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Як інформувала “Новинарня“, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік від Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародне розслідування під егідою Нідерландів доводить, що літак збито з контрольованої сепаратистами території ракетним комплексом “Бук”, який прибув із Росії.

19 червня 2019 року Об’єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це – Сергій Дубинський (“Хмурий”), Ігор Гіркін (“Стрелок”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Леонід Харченко (“Кріт”). Також підозрюваним визнали колишнього бойовика “ДНР” Володимира Цемаха, затриманого СБУ в ОРДЛО і відданого в Росію в рамках обміну полоненими.

Судовий процес у цій справі почався 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама.

На початку першого засідання в судовій залі була присутня частина родичів загиблих, преса, сторона обвинувачення, а також адвокати одного з підозрюваних – підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова. Підозрювані на суд не прибули.

Через коронавірусний карантин судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

Адвокатам Пулатова дали час ознайомитися з матеріалами справи, відтак чергове засідання призначили на 8 червня.

Піт Плюг, глава Фонду катастрофи MH17, яка об’єднує родини жертв трагедії, вважає, що судові слухання можуть розтягнутися на 4-5 років, а з урахуванням розгляду апеляцій – на 7 років.

У травні стало відомо, що бойовики “ДНР” “арештували” обвинуваченого у справі МН17 Леоніда Харченка “Крота” в іншій кримінальній справі. Його колеги вважають, що колишнього розвідника хочуть “ізолювати”, щоби запобігти викраденню Харченка спецслужбами України.

8 червня 2020 року судовий процес у “Схіпхолі” відновився. Чотирьом підозрюваним 10 червня відмовили в наданні імунітету бійців однієї з воюючих сторін – комбатантів.

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