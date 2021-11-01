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Зеленський у Британії переговорив з Меркель про Донбас та енергетичну кризу в Європі

01/11/2021 17:36

Президент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Ангелою Меркель, яка залишає пост канцлера Німеччини.

Про це глава держави розповів у твітері у понеділок, 1 листопада.

“Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини”, – зазначив Зеленський.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в Нормандському форматі до останнього дня перебування на посаді.
Крім того, за словами Фельдгузен, Німеччина розгляне пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами.

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