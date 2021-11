Зеленський у Британії переговорив з Меркель про Донбас та енергетичну кризу в Європі

Президент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Ангелою Меркель, яка залишає пост канцлера Німеччини.

Про це глава держави розповів у твітері у понеділок, 1 листопада.

“Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини”, – зазначив Зеленський.

During the meeting in Glasgow with #AngelaMerkel, we discussed the current security situation in #Donbas and the course of peace negotiations, the energy crisis in Europe and ways to overcome it, as well as topical issues of relations between 🇺🇦 and 🇩🇪 pic.twitter.com/qwXuNv9gXc

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021