Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару

Фото: пресцентр ОПУ

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Про це у понеділок, 1 листопада, інформує пресцентр ОПУ.

Відомо, що співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.

“Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці”, – цитує Зеленського його пресслужба.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

“Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу”, – наголосили на Банковій.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Читайте також:

Україна надала Молдові 15 мільйонів кубометрів газу як екстрену допомогу