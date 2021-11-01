Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це у понеділок, 1 листопада, інформує пресцентр ОПУ.
Відомо, що співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.
“Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці”, – цитує Зеленського його пресслужба.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.
“Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу”, – наголосили на Банковій.
Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.
Президент поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.
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