Україна надала Молдові 15 мільйонів кубометрів газу як екстрену допомогу

Ілюстративне фото

Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу з умовою повернення в якості екстреної допомоги.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) Сергій Макогон у фейсбуці.

“Відповідно до рішення РНБО та уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн кубометрів (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами”, – написав Макогон.

Він підкреслив, що наразі Росія значно зменшила постачання “блакитного палива” до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.

Читайте також:

Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну