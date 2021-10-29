Україна надала Молдові 15 мільйонів кубометрів газу як екстрену допомогу

Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу з умовою повернення в якості екстреної допомоги.
Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) Сергій Макогон у фейсбуці.
“Відповідно до рішення РНБО та уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн кубометрів (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами”, – написав Макогон.
Він підкреслив, що наразі Росія значно зменшила постачання “блакитного палива” до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.
На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.
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