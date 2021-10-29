Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну

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З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Про це у п’ятницю, 29 жовтня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

“Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)”, — написав Герус у своєму ТГ-каналі.

Він додав, що за інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

“Такі дії РФ схожі на їх дії восени 2014 року”, — резюмував Герус.

Яку писала “Новинарня“, Україна відновить закупівлю електроенергії у Білорусі з 1 листопада через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

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