Україна відновить закупівлю електроенергії у Білорусі з 1 листопада через дефіцит вугілля на державних ТЕС

Через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна з 1 листопада відновить імпорт електричної енергії з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки аукціону “Укренерго” на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія “Енергоатом”.
За інформацією видання, НАЕК “Енергоатом” викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ “Електро Ком’юніті”.
Зазначається, що починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.
Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.
У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.
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