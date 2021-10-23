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На Донеччині через відсутність вугілля зупинилась Слов’янська ТЕС

23/10/2021 13:57

У суботу, 23 жовтня, через нестачу вугілля припинила виробництво електроенергії Слов’янська ТЕС, що належить компанії “Донбасенерго”.

Як повідомляє “Укрінформ” із посиланням на дані НЕК “Укренерго”, станом на 10:30 обидва блоки станції, які з 2015 року працювали в режимі маневрування, зупинено.

За даними Міністерства енергетики, станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля на станції залишалося щонайбільше на добу.

Менші за десятиденні запаси палива мають Трипільска, Зміївська, Криворізька, Запорізька, Бурштинська, Вуглегірська і Курахівська ТЕС.

У середині жовтня компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов’янську теплоелектростанцію для недопущення її зупинки. Було відвантажено приблизно 11 тис. тонн, що дозволило підтримати роботу станції протягом тижня.

Як відомо, ПАТ “Донбасенерго” об’єднує Слов’янську і Старобешівську ТЕС. Остання розташована на непідконтрольній Україні території. Встановлена потужність Слов’янської ТЕС – 880 МВт.

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