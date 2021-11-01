В окупованому Сімферополі під судом затримали 19 осіб

Фото: Кримська солідарність

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб, які стверджують, що прийшли як слухачі на засідання з апеляції на вирок фігурантам красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір.

Про це в понеділок, 1 листопада, повідомили у громадському об’єднанні “Кримська солідарність”.

В об’єднанні опублікували список затриманих:

Каралієв Сейт-Осман Владерович;

Меметов Ділявер Ремзійович;

Алієв Ульвій Рустемович;

Умеров Аметхан Айдерович;

Сейдалієв Мустафа Айдерович;

Сейтумеров Абдулмеджит;

Якубов Ельдар Ескендерович;

Німетулаєв Ремзі Синаверович;

Мустафаєв Сейдамет Енверович;

Сеталієв Наріман Сейтвелійович;

Аметов Расим Руштійович;

Ібраїмов Куламет Енверович;

Зейнетдінова Зера Енверівна;

Бекірова Суваде Сейранівна;

Сейтумерова Пакізе Алішерівна;

Неметуллаєва Зарема Джаппарівна;

Ібраїмова Зуляра Сеттарівна;

Якубова Сафіє Ельдарівна;

Люманова Ліля Мансурівна.

В об’єднанні також зазначили, що до затриманих, яких доправили до райвідділу поліції Центрального району Сімферополя, відмовилися допустити адвоката Назіма Шейхмамбетова. Зазначається, що юрист уже звернувся зі скаргою до прокуратури Криму.

Як повідомив активістів Шейхмамбетов, серед затриманих є «інсулінозалежна жінка – їй необхідно робити планові ін’єкції, вагітна та неповнолітня».

Російські правоохоронці та підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментують.

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