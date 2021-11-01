В окупованому Сімферополі під судом затримали 19 осіб

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб, які стверджують, що прийшли як слухачі на засідання з апеляції на вирок фігурантам красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір.
Про це в понеділок, 1 листопада, повідомили у громадському об’єднанні “Кримська солідарність”.
В об’єднанні опублікували список затриманих:
В об’єднанні також зазначили, що до затриманих, яких доправили до райвідділу поліції Центрального району Сімферополя, відмовилися допустити адвоката Назіма Шейхмамбетова. Зазначається, що юрист уже звернувся зі скаргою до прокуратури Криму.
Як повідомив активістів Шейхмамбетов, серед затриманих є «інсулінозалежна жінка – їй необхідно робити планові ін’єкції, вагітна та неповнолітня».
Російські правоохоронці та підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментують.
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