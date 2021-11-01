Турецькі дрони “Байрактар” планують “з нуля” виробляти в Україні, – посол

Ілюстративне фото

Турецькі безпілотники “Байрактар” можуть почати виготовляти в Україні з повним циклом виробництва. Запуску можна очікувати через “місяці, а не роки”.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає “Радіо Свобода”.

Дипломат нагадав, що між компанією Baykartar і Міноборони України вже є меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників і навчальної локації, а також є плани створення заводу для виробництва цих апаратів.

“Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, щоби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва “Байрактарів” в Україні… Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів “з нуля”, які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн”, – розповів Василь Боднар.

Він зазначив, що “Байрактари” зацікавили багато країн у Європі та в Азії.

“Виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу”, – додав посол.

Він зазначив також, що Україна й Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci, до якого українська сторона постачає двигуни і деякі інші запасні частини.

Читайте також:

У Туреччині ударний БПЛА Akinci з українським двигуном побив рекорд висоти. ВІДЕО

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Після цього в МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у відповідь на заяву Берліна щодо “стурбованості” через застосування дрона Bayraktar на Донбасі” наголосив, що наша держава має законне право себе захищати.

Також “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі йінформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар” висловили в МЗС Франції.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року.

У березні 2019 року пройшли випробування дронів в Україні.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

15 липня 2021 року перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

Читайте також:

“Давайте будемо чесними”: посольство США не засудило застосування ЗСУ “байрактарів” на Донбасі