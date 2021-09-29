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Україна і Туреччина підписали меморандум щодо створення центру обслуговування безпілотників

29/09/2021 19:05

 

Міністерство оборони України та турецька компанія Bayraktar Savunma підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва навчально-випробувального центру для обслуговування БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar.

Про це в середу, 29 вересня, інформує пресслужба офісу президента.

З української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міністерству оборони, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії.

Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими БПЛА. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.

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