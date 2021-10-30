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“У небі кружляли голуби…” На Одещині поховали воїна 93 омбр Георгія Халікова, який загинув на Донбасі. ФОТО

30/10/2021 12:56

На Одещині поховали військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади Георгія Халікова, який загинув під час обстрілу з боку російсько-окупаційних військ на Донеччині 26 жовтня.

Убитого воїна поховали 29 жовтня в селі Березине, де він народився і де поховані його батьки, повідомляє Суспільне.

Фото: ФБ 93-тя ОМБр Холодний Яр

“Сьогодні в останню путь провели бійця 93-ї бригади «Холодний Яр» Халікова Георгія Журовича, якого усі називали Дядя Жора. На церемонії прощання були присутні представники 93-ї бригади, а також ті, хто близько знав нашого холодноярця. Його загибель стала важкою втратою для побратимів, близьких та рідних. Назавжди зупинилося серце справжнього патріота, який віддав життя за боротьбу нашої країни за Незалежність!” – наголосили в пресслужбі 93 омбр.

Фото: ФБ Сергій Гуцалюк

“Під час відспівування над хатою воїна у небі кружляли голуби…. Вічна слава та пам’ять герою!” – пише побратим Сергій Гуцалюк.

Фото: ФБ Сергій Гуцалюк

51-річний Георгій Халіков був майстер-сержантом. До війни він мешкав на Полтавщині у Шишацькій громаді, працював у правоохоронних органах.

У нього залишилося троє синів, один із яких також служить у “Холодноярській” бригаді.

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Фото: ФБ Сергій Гуцалюк

Як писала “Новинарня“, “дядя Жора” загинув 26 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу, який російські найманці вели по позиціях ЗСУ біля села Гранітне Донецької області.

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