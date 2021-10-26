Зеленський прокоментував рішення суду Амстердама: “Спочатку повернемо “скіфське золото”, а потім і Крим”

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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні “скіфського золота”.

Про це він написав у вівторок, 26 квітня, на сторінці в твітері.

“Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін’юсту, МЗС та Мінкульту за результат”, – написав президент.

“Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо “скіфське золото”, а потім і Крим”, – додав він.

Довгоочікувана перемога 🇺🇦 в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції “скіфського золота”, ухвалив рішення повернути експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі” на територію суверенної держави Україна.

Наприкінці квітня в Нідерландах поновили розгляд апеляції у справі про “скіфське золото”. Провадження раніше було призупинене до розв’язання питання про відвід судді.

Нагадаємо, колекція експонувалась на виставці “Крим – золотий острів у Чорному морі”, яка спочатку проходила у Рейнському крайовому музеї у німецькому Бонні (до 19 січня 2014 року), а потім відкрилась в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Вона тривала з 7 лютого по 31 серпня 2014 року.

Експозиція була сформована з колекцій п’яти українських музеїв та історико-культурних заповідників.

Експонати надали Музей історичних коштовностей України, Національний заповідник “Херсонес Таврійський”, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди.

У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч та щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві.

Решта ж зібрання, а саме 565 музейних предметів та 2111 одиниць зберігання, загальна вартість яких складає майже 1,5 млн євро стала предметом суперечки, адже була позичена з чотирьох музеїв Криму, анексованого Росією після початку виставки — у березні 2014 року.

14 грудня 2016 року суд Амстердама ухвалив рішення повернути “скіфське золото” Україні.

28 березня 2017 року суд отримав від російських окупантів апеляцію на це рішення суду. “Скіфське золото”, допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

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