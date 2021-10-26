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“Скіфське золото” мають повернути Україні, – Апеляційний суд Амстердама

26/10/2021 13:02

Апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про приналежність колекції “скіфського золота”, ухвалив рішення повернути експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі” на територію суверенної держави Україна.

Таке рішення суд оголосив у вівторок, 26 жовтня, передає “Укрінформ”.

Однак чотири кримських музеї – Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник “Херсонес Таврійський” – мають право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду в Амстердамі.

Наприкінці квітня в Нідерландах поновили розгляд апеляції у справі про “скіфське золото”. Провадження раніше було призупинене до розв’язання питання про відвід судді.

Нагадаємо, колекція експонувалась на виставці “Крим – золотий острів у Чорному морі”, яка спочатку проходила у Рейнському крайовому музеї у німецькому Бонні (до 19 січня 2014 року), а потім відкрилась в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Вона тривала з 7 лютого по 31 серпня 2014 року.
Експозиція була сформована з колекцій п’яти українських музеїв та історико-культурних заповідників.

Експонати надали Музей історичних коштовностей України, Національний заповідник “Херсонес Таврійський”, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди.
У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.
Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч та щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві.
Решта ж зібрання, а саме 565 музейних предметів та 2111 одиниць зберігання, загальна вартість яких складає майже 1,5 млн євро стала предметом суперечки, адже була позичена з чотирьох музеїв Криму, анексованого Росією після початку виставки — у березні 2014 року.

14 грудня 2016 року суд Амстердама ухвалив рішення повернути “скіфське золото” Україні.

28 березня 2017 року суд отримав від російських окупантів апеляцію на це рішення суду. “Скіфське золото”, допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

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