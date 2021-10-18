НАТО скоро ухвалить рішення про включення ще одного підрозділу ССО до Сил швидкого реагування, – Командування

Фото: пресцентр КССО

У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу скоро ухвалять рішення про включення ще одного підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ до Сил швидкого реагування НАТО.

Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє пресцентр Командування ССО.

“Тактична група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшла оцінку НАТО другого рівня і отримала статус готовності до участі у Силах швидкого реагування НАТО. Вже найближчим часом у штаб-квартирі Альянсу ухвалюватимуть рішення щодо включення тактичної групи українських ССО до чергування у складі NRF”, – йдеться в повідомленні.

У КССО переповіли, що оцінювання підрозділу складалося з двох рівнів.

На першому етапі (NEL-1) під час міжнародних навчань Silver Saber групу оцінювали за рівнем забезпечення і спроможностями.

Другий етап оцінки (NEL-2) відбувся під час навчань Rapid Trident – 2021. Там український підрозділ ССО оцінювався за кількома показниками, зокрема, за напрямками персоналу, планування, логістики, зв’язку та інженерної підготовки.

“Оцінювання української тактичної групи спеціальних операцій було проведено у відповідності до процедур та вимог, визначених в стандарті НАТО щодо проведення оцінювання підрозділів ССО. Високий рівень сумісності та готовності до виконання завдань підтвердили представники США, Польщі, Італії та інших країн-партнерів”, – підкреслюють в КССО.

Підкреслимо, що 7 жовтня стало відомо, що тактична група 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго пройшла оцінювання НАТО і може залучатися до Сил реагування НАТО.

Нагадаємо, що 3-й полк брав участь у багатонаціональних навчаннях “Silver Saber-21″, під час яких військові пройшли оцінювання НАТО першого рівня NEL-1.

Навесні 2021 року під час інтерв’ю “Новинарні” командувач ССО Григорій Галаган повідомляв, що 3-й полк залучатимуть до Сил реагування НАТО наступним зі складу Сил спеціальних операцій.

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Як інформувала “Новинарня“, 24 червня 2019 року вперше в історії підрозділ з країни – не члена НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ ССО (SOF) і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО.

Підрозділ проходив відповідні іспити у Литві.

NRF були створені на листопадовому саміті НАТО 2002 у Празі на заміну Союзного Командування Європи Мобільними Силами. Перші перемовини про реорганізації мобільних сил НАТО відбулись у серпні 2002 року у Варшаві з ініціативи міністра оборони США Дональда Рамсфелда. СШР перебувають у постійній бойовій готовності.

Складаються з військ сухопутних, спеціального призначення, повітряних, морських сил, щоготові впродовж 5 днів до проведення операцій евакуації чи реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. При значному військовому конфлікті (війні) повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів.

Рішення про застосування СШР приймає Північноатлантична рада.

Сухопутні сили СШР НАТО силою бригади здатні провадити операції вимушеного силового входу (forced-entry). Морські сили виконують роль ударної групи з авіаносцем, сухопутної і амфібійної груп. Повітряні сили здатні провадити до 200 щоденних вильотів. В операціях можуть використати спеціальні підрозділи.

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