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Військові США заперечили версію Росії, нібито їхній есмінець намагався порушити кордон

16/10/2021 14:11

Військові США назвали неправдивою версію Росії про те, нібито одне з її військових суден “прогнало американський есмінець, який намагався порушити територіальні води РФ” у Японському морі 15 жовтня.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише “Європейська правда“.

Американські військові заявили, що есмінець USS Chafee проводив планові операції в міжнародних водах Японського моря, коли російський есмінець підійшов на відстані 65 метрів від американського корабля, і всі взаємодії були безпечними та професійними.

“Заява Міністерства оборони Росії про взаємодію між нашими двома кораблями ВМС є хибною”, – йдеться у заяві військових США.

“USS Chafee у всіх випадках здійснював операції відповідно до міжнародного права та звичаїв”, – зазначається в повідомленні.

У п’ятницю, 15 жовтня, міністерство оборони Росії заявило, що російський протичовновий корабель “Адмірал Трібуц” “запобіг спробі американського есмінця USS Chafee порушити територіальні води Росії”. 

В оборонному відомстві РФ заявили, що екіпаж корабля “Адмірал Трібуц” попередив іноземців через міжнародний канал зв’язку про неприпустимість подібних дій, а також повідомив есмінець США про те, що він перебуває в закритому для судноплавства районі через проведення навчань з артилерійськими стрільбами.

“Есмінець Chafee, переконавшись у рішучості екіпажу російського корабля не допустити порушення державного кордону, змінив напрямок і о 17:50 відвернув на зворотний курс, коли до «Адмірала Трібуца» залишалося менше 60 метрів”, – стверджують у міноборони РФ.

Російське інформаційне агентство “РИА Новости” заявило, що в міністерство оборони РФ викликали військового аташе США, якому повідомили про “непрофесійні дії” екіпажу есмінця, що “грубо порушив міжнародне законодавство щодо запобігання зіткненням суден у морі”.

Це другий випадок за чотири місяці, коли Росія заявила, що прогнала зі своїх вод військовий корабель держави – члена НАТО. У червні Москва звинуватила британський есмінець у прориві територіальних вод біля окупованого Криму в Чорному морі, який нібито “змусили відступити” російські військові.

Велика Британія відкинула версію Москви про цей інцидент, заявивши, що на той момент її корабель перебував на законних підставах в українських водах.

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