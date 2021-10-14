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“Вони захищають і захищені”: в ЗСУ проти “ковіду” щепилося понад 95%

14/10/2021 18:54

Повний курс вакцинації проти коронавірусу в ЗСУ пройшли вже 84% особового складу, а принаймні одне щеплення – 95%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я у святковий день 14 жовтня.

“З-поміж військовослужбовців Збройних сил України один з найвищих рівнів вакцинації від COVID-19. Щепились принаймні першою дозою вже понад 95% захисників і захисниць нашої країни, а повний курс вакцинації отримали 84%. Вони захищають і захищені”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці МОЗ.

Принагідно відомство вітає військових із Днем захисників та захисниць України.

“Здорова армія – це безпека для кожного громадянина України. А українські військовослужбовці та ветерани – приклад свідомого ставлення до свого здоров’я для всіх”, – зазначає МОЗ.

Також тут процитований полковник Дмитро Брижинський, командир 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ: “Вакцина знижує вірогідність захворювання в рази. Навіть якщо щеплена людина все ж захворіє, недуга протікатиме у легкій формі або ж узагалі безсимптомно. Тож вакцинація має запобігти зриву виконання бойових завдань”.

Варто зазначити, що, за офіційними даними, станом на ранок 14 жовтня у Збройних силах України на COVID-19 хворіло 1139 осіб. За минулу добу зареєстровано 140 нових випадків захворювання, з них 47 госпіталізації.

“Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 232 358 осіб отримали першу дозу вакцини, повторно провакциновано 204 384 особи“, – інформує Командування Медичних сил ЗСУ.

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