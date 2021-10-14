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В Україні з початку вакцинальної кампанії проти “ковіду” зробили 14 млн щеплень

14/10/2021 11:34

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні зробили 14 мільйонів щеплень.

На цьому акцентує пресслужба Міністерства охорони здоров’я у зведенні станом на 14 жовтня.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 124 223 щеплення”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за добу 13 жовтня 2021 року в Україні вакциновано проти коронавірусу 164 387 людей.

Першу дозу вчора отримали 85 922 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 78 465 людей.

Серед щеплених 13 жовтня щеплено вакциною “Коронавак” – 46 940 осіб, вакциною “Комірнаті” (Pfizer) –
89 661, вакциною “Астра Зенека” – 27 786.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

Тим часом лише за минулу добу госпіталізовано 4 633 особи.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія в Україні почалася 24 лютого 2021 року.
21 липня Міністерство охорони здоров’я оголосило про старт п’ятого етапу вакцинації від COVID-19 – усі дорослі старше 18 років зможуть зробити щеплення.
В цей час колють вакцини Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, Moderna.

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Україна

В Україні з початку вакцинальної кампанії проти “ковіду” зробили 14 млн щеплень

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні зробили 14 мільйонів щеплень. На цьому акцентує пресслужба Міністерства охорони здоров’я у зведенні станом на 14 жовтня. “Від початку вакцинальної кампанії...

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