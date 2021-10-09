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Несподівані результати виборів у Чехії: вперше в новій історії у парламенті не буде комуністів, і Бабіш програв

09/10/2021 23:28

оновлено

Після підрахунку 100% голосів на парламентських виборах у Чехії переможцем із результатом 27,79% є ліберальний правоцентристський блок “Разом” (SPOLU), сформований на базі Громадянської демократичної партії (ODS), а також партій KDU-ČSL і TOP 09.

Про це за підсумками голосування 8-9 жовтня інформує сайт чеського центрвиборчкому.

Всупереч попереднім прогнозам, лише друге місце займає правляча популістська партія ANO мільярдера Андрея Бабіша – в нього 27,13%.

На третьому місці – прогресивний ліберальний блок “Пірати і мери” (PIRÁTI a STAROSTOVÉ), що набрав 15,62%.

Четверта – євроскептична антиімміграційна партія “Свобода і пряма демократія” (SPD) – 9,56%.

Решта політичних сил не долають 5%-бар’єр і не потрапляють до парламенту Чехії. Серед них партія силовиків “Присяга” (4,68%), соціал-демократи (4,65%) та комуністи (3,60%).

Таким чином, уперше з 1925 року в чеському парламенті не буде компартії.

Імовірно, урядову коаліцію створять блоки SPOLU та “Піратостан”, які різко критикували чинного прем’єра Бабіша як уособлення чеської корупції. Разом вони набирають 109 мандатів у парламенті з 200 місць.

Іван Бартос із коаліції “Пірати/мери” вже заявив, що опозиція почне переговори про формування уряду, передає Reuters.

Посаду прем’єра міг би обійняти лідер ODS Петр Фіала. Звертаючись до натовпу прихильників, Фіала заявив, що разом у двох опозиційних партій є шанс сформувати уряд більшості.

На підсумок виборів у Чехії вочевидь вплинув скандал Pandora Papers.

“Опитування та перші результати з дільниць прогнозували, що перше місце обійме партія ANO чинного прем’єра Андрея Бабіша, однак дані з великих міст, які зазвичай дораховують бюлетені найпізніше, змінив переможця”, – зазначає “Європейська правда”.

“Чинний прем’єр-міністр Андрей Бабіш виявився замішаним у скандал навколо Pandora Papers. Як виявилося, у 2009 році він перевів через офшорні компанії $22 млн на купівлю нерухомості на Французькій Рив’єрі, а головне, ставши політиком – не лише не задекларував її, а й стверджував, що не має офшорних рахунків.
Лідерство правлячій партії віддавали всі соціологічні опитування, щоправда, проведені до публікації даних Pandora Papers”, – писала “ЄП” до виборів.

Утім, навіть попри поразку, євроскептик Андрей Бабіш має теоретичні шанси зберегти посаду.

Досі Бабіш також мав уряд меншості, заручаючись підтримкою Соціал-демократичної і Комуністичної партій.

Лівий проросійський президент Мілош Земан оголосив, що має намір доручити сформувати новий уряд лідеру партії-переможниці (а не блоку), тобто ANO Бабіша. У Чехії затвердження уряду не вимагає негайного схвалення парламентом – достатньо лише президентського подання. Проте протягом місяця новий уряд має здобути вотум довіри від парламенту. Проте, якщо вотум і не отримано, президент має право на повторне внесення кандидатури, при цьому уряд може працювати як “в.о.”.

Раніше Земан подібним чином уже просовував Бабіша на прем’єра. Втім цього разу, без союзників у парламенті, такий сценарій видається дуже малоймовірним.

“Якщо опозиційні блоки дотримуватимуться своєї обіцянки, лідеру партії АНО буде математично неможливо утриматися при владі”, – пише ВВС.

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