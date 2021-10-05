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Україна не планує прямі переговори з Росією про постачання газу, – Шмигаль

05/10/2021 13:37

Україна не планує починати прямі переговори з Російською Федерацією про постачання газу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю  виданню “Лівий берег”, опублікованому у вівторок, 5 жовтня.

“Такі перемовини не плануються”, – відповів Шмигаль на запитання про можливість прямих перемовин з Москвою про додаткові закупки газу.

Він зауважив, що у підземних сховищах газу (ПСГ) знаходиться понад 18,5 млрд кубометрів “блакитного палива”.

Водночас перша пропозиція при продажу газу, який не належить НАК “Нафтогаз України”, завжди робиться в межах нашої держави.

“Зараз ми доволі впевнено себе почуваємо з точки зору проходження опалювального сезону з газом. У принципі, Україна станом на кінець позаминулого тижня на 90% готова до опалювального сезону”, – прокоментував Шмигаль.

За його словами, частина палива у ПСГ закуплена ще за ціною 3-4 грн за кубометр, частина зараз закачується вже по 18 грн, а також є газ власного видобутку.

Глава уряду вважає, що таке поєднання дозволить втримати низьку ціну “блакитного палива” для населення до кінця опалювального сезону.

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