“Північний потік-2” і газову кризу треба обговорювати в “нормандському форматі”, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Україна вважає, що “Північний потік-2”, військова безпека України, ситуація на Донбасі – це безпосередньо пов’язані питання, тому виступає за їх обговорення в “нормандському форматі”.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” в понеділок, 4 жовтня.

“Наразі переговори в “нормандському форматі” ведуться виключно на рівні радників лідерів. Після візитів Меркель до Москви та Києва відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що “Північний потік-2″ і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов’язані питання, тому ми виступаємо за ув’язку цих питань та їхнього обговорення”, – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що наразі в “нормандському форматі” робота на рівні радників триває над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

“У Нью-Йорку, під час Генеральної Асамблеї ООН мої німецький і французький колеги Гайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ “нормандського формату”. Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ – ІФ), як завжди, не знайшов часу та можливості. Тому ситуація непевна. Якби ми проводили зустріч міністрів, я обов’язково б скористався нагодою зустрічі і порушив тему того, як газова криза впливає на безпекову ситуацію і в Україні, і в Європі загалом”, – запевнив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що газову кризу створено в ручному режимі, “тому люди розуміють, що це не якась сукупність факторів, які зійшлися, і треба вирішувати цей клубок”.

“Усі розуміють джерело кризи, як вона була створена. Очевидно, в Європі є думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується. Тому що навіть у найстрашніших снах західноєвропейський політик чи бізнесмен не може собі уявити, що Росія все-таки їх “кине” і заморозить будинки, фабрики та заводи”, – пояснив він.

Кулеба уточнив, що ми всі бачимо штучно створену газову кризу в Європі.

“Вона накладається на пришвидшення “зеленого переходу” в Європі. Ми бачимо неординарну ситуацію в Китаї, яка теж офіційно пояснюється “зеленим переходом”, скороченням видобутку вугілля. Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи. “Північний потік-2” ще не запрацював, це треба враховувати. І коли газ піде “Північним потоком-2”, попри всі переможні реляції “Газпрому” і Росії, наразі невідомо”, – зазначив міністр.

Читайте також:

На зустрічі з главою Єврокомісії Зеленський порушив питання Криму, полонених і “Північного потоку”