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“Об’єднані зусилля”: ППО відпрацювала захист державних об’єктів від ворожих ракетних ударів та авіанальотів

29/09/2021 12:46

На полігоні Збройних сил України “Ягорлик” завершились підсумкові тактичні навчання підрозділів протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ.
Дивізіони С-300ПС/ПТ, Бук-М1, С-125М1 та Оса-АКМ  успішно відстрілялись, знищили повітряні цілі і повернулися до пунктів постійної дислокації.

Про це у вівторок, 28 вересня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.

“За легендою навчань, створене угрупування військ ППО обороняло важливі державні об’єкти від ворожих ракетних ударів та авіанальотів. Так, на початку навчання українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 та штурмовики Су-25 “підігравали” підрозділам зенітних ракетних та радіотехнічних військ, виконуючи польоти у ролі контрольних цілей для засобів ППО. Після тренувальних днів із заліковими імітаційними пусками, розрахунки почали реальні бойові стрільби по повітряних мішенях”, – йдеться в повідомленні.

Першими відстрілялися розрахунки зенітних ракетних комплексів малого радіусу ураження С-125 М1 та “Оса-АКМ”. Їхніми цілями були малорозмірні літальні апарати – ворожі безпілотники, що виконували розвідувальну місію наших позицій. Імітували БПЛА противника – ВР-2 “Стриж” та освітлювальні артилерійські снаряди.

Далі у протиповітряний бій вступили “Буки” і “С-300”.

“Цьогоріч їхня робота здебільшого була спрямована на відбиття ракетного удару. Повітряними мішенями, що імітували політ крилатих ракет, виступили БПЛА ВР-3 “Рейс”. Керівники навчань подбали про високу інтенсивність завдань і максимальне наближення до реальних бойових умов. Оперативна обстановка змінювалась щодесять хвилин. Постійно змінювались і бойові завдання, і підрозділи, які мали їх виконати. Це сприяло динамічності навчань та тримало у напрузі розрахунки. Ракетникам часто доводилося імпровізувати, знаходити нестандартні рішення, аби відбити повітряний напад ворога”, – інформують у пресслужбі ЗС.

Загалом розрахунки здійснили понад 30 пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях.
Під час навчань також показала свою ефективність система мобільних командних пунктів. Їхня робота була організована відповідно до концепції розподілених пунктів управління за прикладом досвіду держав-членів НАТО.

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