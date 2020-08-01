Затримані в Білорусі бойовики “Вагнера” плутаються у свідченнях

Свідчення затриманих під Мінськом російських бойовиків із ПВК “Вагнера”, куди вони мали летіти, є суперечливими.

Про це заявив керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов на телеканалі ОНТ, передає “Радіо Свобода”.

За словами Агафонова, допитані всі 33 людини. Із них 11 осіб сказали, що планували летіти з Білорусі до Венесуели, 15 – у Туреччину, двоє – на Кубу, один – у Сирію. Одна людина, за словами слідчого, не знала, куди летить. Троє від свідчень відмовилися.

“Звісно ж сумнівно, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт у країни різних континентів”, – підкреслив Агафонов.

Слідчий каже, що росіяни мали на руках квитки в Стамбул на 25 липня, однак летіти вони туди не збиралися, а наявність квитків свідчить про організацію алібі.

Агафонов повідомив, що група росіян була організована та управлялася за військовими стандартами.

Нагадаємо, 29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер” (32 – під Мінськом, ще одного – в іншому регіоні). Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня.

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це “надзвичайною подією”, зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у “брудних намірах”. Також Лукашенко викликав українського та російського дипломатів через затримання “вагнерівців”.

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них – вихідці з України, з Донецької і Луганської областей – також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, надалі в офісі генпрокурора України заявили про дев’ятьох).

В ОГП заявили, що Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків, яким оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації.

Центр “Миротворець”, який документує дані про учасників російських незаконних збройних формувань на Донбасі, раніше реєстрував 24 із затриманих нині в Білорусі як учасників таких формувань у різні часи. Надалі в ОГП говорять, що серед затриманих є 28 колишніх бойовиків із Донбасу.

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