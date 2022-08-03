У мережі показали одночасну роботу чотирьох HIMARSів по росіянах. ВІДЕО

У мережі показали одночасну роботу чотирьох артилерійських ракетних систем HIMARS по російських окупаційних цілях.

Відео поширюють у середу, 3 серпня, блогери та волонтери.

“Робота по супостату”, – лаконічно коментує чоловічий голос за кадром перед пуском ракет серед пшеничного поля.

Як писала “Новинарня“, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані американцями РСЗВ HIMARS уже в Україні. Наступного дня в мережі показали їх застосування.

Як відомо, США надали Україні чотири такі системи. 23 червня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, що включає ще чотири HIMARS.

24 червня стало відомо, що ця друга партія має прибути в липні.

30 червня президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме додаткові боєприпаси до цих ракетних систем.

25 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео застосування HIMARS проти росіян.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови використання відповідних боєприпасів він може становити і понад 400 км.

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