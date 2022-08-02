Перше судно з українським зерном успішно пройшло коридор: ввечері очікується перевірка в Туреччині

Перше українське судно з зерном, яке вийшло з Одеського порту після його розблокування, сьогодні ввечері очікується в Стамбулі.

Про це повідомив представник Туреччини в Обʼєднаному координаційному центрі генерал Озджан Алтунбулак, пише Reuters.

У Стамбулі корабель Razoni проінспектує турецька сторона. Судно перевозить 26 527 тонн української кукурудзи і прямує до Лівану.

Анонімний турецький високопосадовець повідомив агентству, що кожного дня, як очікується, щонайменше одне судно зі збіжжям буде виходити з портів України.

“Якщо нічого не піде хибно, то експорт протягом певного часу буде здійснюватись по одному кораблю на день”, – заявив співрозмовник.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм зазначив, що перше судно, яке вчора покинуло Одеський порт в рамках “Зернової угоди”, успішно пройшло коридор і вже близько 21.00 має прибути до Стамбула, де буде проінспектовано і відправлено далі.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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