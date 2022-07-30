“Завдасть нищівного удару по економіці”: МЗС розкритикувало Спартц за “спробу підірвати зернову угоду”

В українському МЗС лист членкині Палати представників Конгресу США Вікторії Спартц до Генерального секретаря ООН назвали “спробою підірвати зернову домовленість, що завдасть нищівного удару по українських фермерах та економіці”.

Про це йдеться в офіційному коментарі Міністерства закордонних справ України з цього приводу.

“Україна не брала б участі в жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря“, – переконують в МЗС.

“Відповідно до “зернової” домовленості, ООН і Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ.

У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз – це завдавати нищівного удару по українських фермерах та економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку“, – наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

МЗС також закликало українські ЗМІ та користувачів соцмереж “критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові “зради”, які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами”.

Як писала “Новинарня“, американська конгресвумен Спартц у листі до Генсека ООН Антоніу Гутерріша закликала призупинити угоду про експорт зерна з українських портів до того часу, коли Україні будуть гарантовані кращі безпекові заходи, а також відправити в Чорне море кораблі ООН для забезпечення роботи гуманітарних коридорів.

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