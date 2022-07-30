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“Може дорого коштувати Україні”: Спартц закликала ООН призупинити “зернову угоду” з РФ

30/07/2022 13:01

Членкиня Палати представників Конгресу США Вікторія Спартц закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призупинити “зернову угоду”, доки Україні будуть забезпечені належні заходи безпеки.

Про це йдеться в її листі до генсека ООН, оприлюдненому на офіційній сторінці Спартц.

“Як ви добре знаєте, головною функцією ООН є збереження міжнародного миру та безпеки.
Очевидно, що ваша організація зазнала невдачі. Ми стикаємося з найбільшою збройною агресією з часів Другої світової війни, яка є найбільшою загрозою миру та безпеці – не лише для Європи, а й для всього світу.

Я дуже розчарована відсутністю активної діяльності ООН для стабілізації ситуації в Україні. Остання “зернова угода” була провальна. І ми щойно бачили, що сталося з провальною домовленістю ООН щодо українських бійців Азовсталі.

“Зернова угода”, яка не має належних механізмів виконання, може дуже дорого коштувати Україні. Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду”, – наголошується в листі.

Спартц також наголосила, що оскільки Росія “отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до того часу, коли будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України”.

“Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під високим ризиком, спричиненим цією домовленістю”, – написала конгресвумен Генсеку Організації Об’єднаних Націй.

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