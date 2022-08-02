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Окупанти “понизили” в посаді колаборанта Ковальова

02/08/2022 12:14

Нардеп-колаборант Олексій Ковальов більше не “заступник” голови “уряду Херсонщини”, а “міністр сільського господарства”.

Про це він заявив у відеозверненні,  пише місцеве видання “Мост”.

На відео Ковальов називає себе “міністром сільського господарства”.

Самі окупанти його поки у якості “міністра” не презентували.

Першими кроками новоспеченого “головного аграрія” Херсонщини на так званій посаді стало масштабне вивезення вкрадених у херсонських фермерів солі й зерна до російської федерації. Саме Ковальов організував незаконну схему “експорту”, зазначила на початку липня тодішня генпрокурор України Ірина Венедіктова

“На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до рф. “Консерва” відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що “росія назавжди”. Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді “заступника голови уряду Херсонської області”, яку він обійняв”, – прокоментувала вона.

Як писала “Новинарня“, 22 червня в мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Того ж дня начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано.
Чинний народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) як висуванець “Слуги народу”, виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та 8 червня публічно підтримав окупантів. 
Того ж дня ДБР порушило кримінальну справу щодо нього за колабораційну діяльність.

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