Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з російськими окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати.
Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
Нардепові Ковальову, який зараз перебуває в розшуку, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.
Також для забезпечення конфіскації майна накладено арешт на корпоративні права належних депутату підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та на гроші, які лежать на його банківських рахунках.
Правоохоронці нагадали, в чому підозрюють Олексія Ковальова:
Дії Ковальова кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу “Державна зрада в умовах воєнного стану” та “Пособництво державі-агресору”. Йому загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Як писала “Новинарня“, 22 червня в мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Того ж дня начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано.
Чинний народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) як висуванець “Слуги народу”, виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та 8 червня публічно підтримав окупантів.
Того ж дня ДБР порушило кримінальну справу щодо нього за колабораційну діяльність.
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