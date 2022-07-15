Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова

Олексій Ковальов

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з російськими окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати.

Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Нардепові Ковальову, який зараз перебуває в розшуку, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

Також для забезпечення конфіскації майна накладено арешт на корпоративні права належних депутату підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та на гроші, які лежать на його банківських рахунках.

Правоохоронці нагадали, в чому підозрюють Олексія Ковальова:

після вторгнення Росії він перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупаційним військам;

на початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному “уряді Херсонської області”;

8 червня депутат на своїй сторінці у соцмережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії частини України.

Дії Ковальова кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу “Державна зрада в умовах воєнного стану” та “Пособництво державі-агресору”. Йому загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як писала “Новинарня“, 22 червня в мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Того ж дня начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано.

Чинний народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) як висуванець “Слуги народу”, виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та 8 червня публічно підтримав окупантів.

Того ж дня ДБР порушило кримінальну справу щодо нього за колабораційну діяльність.

Читайте також:

Нардеп-колаборант Ковальов показався в мережі після замаху. Поки що живий