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Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова

15/07/2022 11:48

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з російськими окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати.

Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Нардепові Ковальову, який зараз перебуває в розшуку, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

Також для забезпечення конфіскації майна накладено арешт на корпоративні права належних депутату підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та на гроші, які лежать на його банківських рахунках.

Правоохоронці нагадали, в чому підозрюють Олексія Ковальова:

  • після вторгнення Росії він перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупаційним військам;
  • на початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному “уряді Херсонської області”;
  • 8 червня депутат на своїй сторінці у соцмережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії частини України.

Дії Ковальова кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу “Державна зрада в умовах воєнного стану” та “Пособництво державі-агресору”. Йому загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як писала “Новинарня“, 22 червня в мережі заявили про ліквідацію нардепа-колаборанта Ковальова. Того ж дня начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова було підірвано.
Чинний народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) як висуванець “Слуги народу”, виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та 8 червня публічно підтримав окупантів. 
Того ж дня ДБР порушило кримінальну справу щодо нього за колабораційну діяльність.

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Україна

Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з російськими окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати. Про це в п’ятницю,...

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