Папа Римський про війну в Україні: “Єдине, що слід зробити – зупинитися й вести переговори”

Папа Римський Франциск запевнив, що постійно молиться за народ України, який страждає від воєнної агресії, й побажав, “аби мудрість надихнула конкретні кроки до миру”.

Про це він сказав після проказування молитви “Ангел Господній” у неділю, 31 липня, інформує Vatican News.

Папа нагадав про те, що напередодні повернувся з Апостольської подорожі в Канаду, подякував усім причетним до організації та проведення цього “покаянного паломництва”, починаючи від цивільної влади, провідників корінних народів і єпископів.

А потім повідомив:

“Також і під час подорожі я ніколи не переставав молитися за багатостраждальний український народ, що зазнає агресії, просячи в Бога звільнити його від бича війни.

Якщо об’єктивно подивитися на дійсність, беручи до уваги шкоду, яку кожен день війни завдає цьому народові, але також і всьому світові, єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори. Нехай же мудрість надихне конкретні кроки миру”, – побажав очільник Католицької церкви.

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