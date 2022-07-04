Home / Світ / Папа Франциск після візиту в Канаду планує відвідати Москву і Київ

Папа Франциск після візиту в Канаду планує відвідати Москву і Київ

04/07/2022 11:47

Папа Римський Франциск сподівається, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

Про це в понеділок, 4 липня, інформує Reuters.

Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим були контакти щодо можливої ​​поїздки до Москви.

Нагадаємо, на початку травня Папа Римський Франциск заявив, що “гавкіт НАТО на двері Росії” міг призвести до її вторгнення в Україну. А ще глава Католицької церкви не дав чіткої відповіді на те, чи інші країни повинні постачати Україні більше зброї.
Міністерство закордонних справ України у відповідь на дивні виступи Папи Римського наголосило, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія.

Читайте також:
Папа Римський закликає не використовувати українське зерно як зброю на війні

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Енергодарі помер жорстоко побитий окупантами водолаз ЗАЕС, – мер

доповнено В тимчасово окупованому Енергодарі помер водолаз гідроцеху Запорізької атомної електростанції, якого побили російські військові. Про це ввечері неділю, 3 липня, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. “Пішов з...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse