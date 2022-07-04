Папа Франциск після візиту в Канаду планує відвідати Москву і Київ

Папа Римський Франциск сподівається, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

Про це в понеділок, 4 липня, інформує Reuters.

Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим були контакти щодо можливої ​​поїздки до Москви.

Нагадаємо, на початку травня Папа Римський Франциск заявив, що “гавкіт НАТО на двері Росії” міг призвести до її вторгнення в Україну. А ще глава Католицької церкви не дав чіткої відповіді на те, чи інші країни повинні постачати Україні більше зброї.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на дивні виступи Папи Римського наголосило, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія.

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