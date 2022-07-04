Папа Франциск після візиту в Канаду планує відвідати Москву і Київ

Папа Римський Франциск сподівається, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.
Про це в понеділок, 4 липня, інформує Reuters.
Говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим були контакти щодо можливої поїздки до Москви.
Нагадаємо, на початку травня Папа Римський Франциск заявив, що “гавкіт НАТО на двері Росії” міг призвести до її вторгнення в Україну. А ще глава Католицької церкви не дав чіткої відповіді на те, чи інші країни повинні постачати Україні більше зброї.
Міністерство закордонних справ України у відповідь на дивні виступи Папи Римського наголосило, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія.
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