Папа Римський закликає не використовувати українське зерно як зброю на війні

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів і звернувся із закликом, присвяченим загрозі голоду в різних частинах світу, що залежать від імпорту зернових з України.
Про це повідомляє Vatican News.
“Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах”, – сказав понтифік.
“Звертаюся із палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні!”, – додав він.
Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.
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