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МЗС України відреагувало на заяву Папи про роль НАТО як “призвідника” війни в Україні

04/05/2022 00:06

Міністерство закордонних справ України у відповідь на дивні виступи Папи Римського Франциска заявило, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія.

Відповідну заяву зробив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інтерв’ю глави Католицької церкви для італійської Corriere Della Sera, передає “Європейська правда”.

“Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі”, – заявив Ніколенко.

“Римський понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикану до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійснити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні”, – сказав речник МЗС.

Перед цим Папа Римський в інтерв’ю вперше публічно згадав Росію та Путіна, говорячи про війну в Україні. Він розповів про плани поїхати до Москви, якщо там його погодяться прийняти. Намагаючись зрозуміти мотиви Путіна, понтифік сказав, що, можливо, його спровокувала на агресію проти України діяльність НАТО.
Таке пояснення агресії раніше видавав і сам Кремль.

В інтерв’ю Corriere Della Sera Франциск заявив про стурбованість тим, що Путін не збирається зупинятись. За словами понтифіка, він намагається зрозуміти витоки поведінки Путіна та мотиви, що штовхають його на таку жорстоку війну. За словами Папи, “можливо, гавкіт НАТО у двері Росії” спонукав Путіна погано відреагувати та розв’язати війну.
Папа також розповів, що 40 хвилин розмовляв з російським патріархом Кирилом. “Перші двадцять хвилин він читав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав: я нічого цього не розумію. Брате, ми не урядовці, ми не можемо використовувати мову політики, але маємо мову Ісуса”, – сказав Франциск.

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Україна

МЗС України відреагувало на заяву Папи про роль НАТО як “призвідника” війни в Україні

Міністерство закордонних справ України у відповідь на дивні виступи Папи Римського Франциска заявило, що єдиним винуватцем війни в Україні є Росія. Відповідну заяву зробив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи...

Війна з Росією

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