Орбан каже, що Росія планувала закінчити війну до 9 травня, – Папа Римський

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем’єр-міністром Угорщини, у якій той нібито розказав про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.
Про це він заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
“Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так…. Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну”, – заявив Папа Римський.
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