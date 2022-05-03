Орбан каже, що Росія планувала закінчити війну до 9 травня, – Папа Римський

Віктор Орбан

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем’єр-міністром Угорщини, у якій той нібито розказав про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.

Про це він заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

“Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так…. Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну”, – заявив Папа Римський.

Папа також сказав, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить. До інтерв’ю 85-річний Франциск не згадував публічно Росію чи Путіна з початку війни 24 лютого. Але він використовував такі терміни, як “невиправдана агресія” та “вторгнення”, і оплакував звірства проти цивільних осіб.