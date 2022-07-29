Суд заочно арештував Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії

Суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Про це повідомляє в п’ятницю, 29 липня, пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Подільський районний суд Києва обрав відносно колишнього голови Конституційного Суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого”, – йдеться у повідомленні.

У бюро нагадали, що за матеріалами ДБР щодо місцеперебування ексголови КСУ, 27 травня його було оголошено в міжнародний розшук.

Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну.

Сам Тупицький у коментарі “Суспільному” підтвердив, що наразі перебуває в Австрії.

“Так, і ніколи цього не приховував, маю реєстрацію, інші необхідні документи для перебування. Суду це заздалегідь відомо, тому і справа розпочалась розглядом по відеоконференції”, — сказав колишній голова КС, зазначивши, що оскаржуватиме рішення суду.

Президент Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами “аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО”.

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду. Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді.

29 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 20 травня розгляд скарги Тупицького на його звільнення.

29 грудня 2020 року – після скандалу зі скасуванням КСУ деяких норм антикорупційного законодавства – президент Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Надалі президент продовжив відсторонення Тупицького.

Сам КС і багато експертів вважають таке рішення президента незаконним, адже відсторонення суддів Конституційного Суду не входить до переліку повноважень глави держави.

Крім іншого, 19 січня ДБР повідомило Тупицькому про підозру в кримінальній справі.

27 травня Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання офісу генпрокурора й оголосив Тупицького в міжнародний розшук . За даними ОГП, “17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску “Косино” у Закарпатській області” й на той час перебував на території Австрії.

Нагадаємо, нещодавно суддя Конституційного Суду України Віктор Кичун назвав надмірно велику зарплату суддів, яка в середньому становить близько 300 тисяч гривень.

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