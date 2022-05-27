Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Подільський районний суд Києва 27 травня задовольнив клопотання офісу генпрокурора і оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Про це в п’ятницю, 27 травня, повідомив офіс генерального прокурора України.

“Відповідне клопотання було заявлене прокурорами у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду. Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску “Косино” у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні”, – йдеться в повідомленні.

В ОГП нагадують, що обвинувальний акт стосовно ексголови Конституційного Суду України було скеровано до Подільського районного суду Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка, щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України), сказали в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

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