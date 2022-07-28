Зеленський: громадянство Корбана припинено законно

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення громадянства України щодо чинного керівника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана є законним, і підстав для спекуляцій у цьому питанні немає.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві у четвер, 28 липня, повідомляє “Укрінформ“.

Президента попросили прокоментувати можливість перегляду рішення щодо позбавлення Корбана громадянства України або пояснити його мотив, “щоб уникнути спекуляцій”.

“По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в межах чинного законодавства”, – наголосив Зеленський.

Як писала “Новинарня“, 22 липня у Геннадія Корбана під час повернення в Україну з-за кордону прикордонники вилучили закордонний паспорт, повідомивши, що його українське громадянство припинене.

Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити “це непорозуміння”. 27 липня низка політичних, громадських та інших діячів звернулися до Зеленського з проханням переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

Раніше народний депутат Сергій Власенко опублікував копію закритого указу президента про припинення громадянства України низки політиків та бізнесменів, серед яких також олігарх Ігор Коломойський, співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабінович, нардеп від “Слуги народу” Ігор Васильковський та інші. Читайте також:

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