Home / Україна / Політика / Зеленський: громадянство Корбана припинено законно

Зеленський: громадянство Корбана припинено законно

28/07/2022 19:44

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення громадянства України щодо чинного керівника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана є законним, і підстав для спекуляцій у цьому питанні немає.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві у четвер, 28 липня, повідомляє “Укрінформ“.

Президента попросили прокоментувати можливість перегляду рішення щодо позбавлення Корбана громадянства України або пояснити його мотив, “щоб уникнути спекуляцій”.

“По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно в межах чинного законодавства”, – наголосив Зеленський.

Як писала “Новинарня“, 22 липня у Геннадія Корбана під час повернення в Україну з-за кордону прикордонники вилучили закордонний паспорт, повідомивши, що його українське громадянство припинене.

Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити “це непорозуміння”.

27 липня низка політичних, громадських та інших діячів звернулися до Зеленського з проханням переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

Раніше народний депутат Сергій Власенко опублікував копію закритого указу президента про припинення громадянства України низки політиків та бізнесменів, серед яких також олігарх Ігор Коломойський, співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ Вадим Рабінович, нардеп від “Слуги народу” Ігор Васильковський та інші.

Читайте також:
Корбан, у якого забрали український паспорт, пообіцяв не прориватися через кордон

“Привілей, який потрібно заслужити”: уряд вніс у Раду проєкт закону про громадянство

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський: громадянство Корбана припинено законно

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення громадянства України щодо чинного керівника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана є законним, і підстав для спекуляцій у цьому питанні немає. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse