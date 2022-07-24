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З початку “великої війни” в армію пішли 7 тисяч жінок

24/07/2022 15:55

У Збройних силах України служать понад 38 тисяч жінок, при цьому 7 тисяч із них пішли в армію вже після початку повномасштабної війни.

Про це повідомила на Другому саміті перших леді та джентльменів у Києві заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише “УП.Життя“.

“Також є цивільні жінки, які в ЗСУ працюють. Тобто загалом у Збройних силах – понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один із найбільших показників кількості жінок у збройних силах серед країн-членів НАТО”, – наголосила Маляр.

За словами заступниці міністра, в Україні було “два сплески” збільшення кількості жінок у війську: в 2014-му і у 2022-му роках.

“Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили і займає там своє почесне місце”, – зауважила Маляр.

Вона розповіла, що на початку війни жінки в армії зіштовхувалися з певними проблемами. Зокрема, їх можна було залучати не до всіх професій.

Однак тепер жінка в армії “сама може вирішувати, чим їй там займатися”, запевнила представниця Міністерства.

Наразі у ЗСУ є танкістки, артилеристки й навіть одна інструкторка з глибоководного військового дайвінгу.

Також жінки зіткнулися з тим, що армійський побут пристосований виключно для чоловіків.

Як запевнила Маляр, у Міноборони “взяли прямий курс”, щоб зробити службу жінок у ЗСУ якомога комфортнішою.

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