З початку “великої війни” в армію пішли 7 тисяч жінок

У Збройних силах України служать понад 38 тисяч жінок, при цьому 7 тисяч із них пішли в армію вже після початку повномасштабної війни.
Про це повідомила на Другому саміті перших леді та джентльменів у Києві заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише “УП.Життя“.
“Також є цивільні жінки, які в ЗСУ працюють. Тобто загалом у Збройних силах – понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один із найбільших показників кількості жінок у збройних силах серед країн-членів НАТО”, – наголосила Маляр.
“Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили і займає там своє почесне місце”, – зауважила Маляр.
Вона розповіла, що на початку війни жінки в армії зіштовхувалися з певними проблемами. Зокрема, їх можна було залучати не до всіх професій.
Однак тепер жінка в армії “сама може вирішувати, чим їй там займатися”, запевнила представниця Міністерства.
Наразі у ЗСУ є танкістки, артилеристки й навіть одна інструкторка з глибоководного військового дайвінгу.
Також жінки зіткнулися з тим, що армійський побут пристосований виключно для чоловіків.
Як запевнила Маляр, у Міноборони “взяли прямий курс”, щоб зробити службу жінок у ЗСУ якомога комфортнішою.
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