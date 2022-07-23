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На II саміт перших леді в Київ приїхали дружини президентів Литви і Латвії

23/07/2022 18:49

У Києві в суботу, 23 липня, відбувається Другий саміт перших леді та джентльменів (це ініціатива дружини президента України Олени Зеленської), який, зокрема, частково транслює єдиний телемарафон.

У саміті беруть участь дружини та чоловіки очільників різних держав, а також самі перші особи, світові знаменитості та інші важливі персони зі світу політики, шоу-бізнесу, медіа тощо.

Більшість із них долучаються до саміту онлайн (дехто — в запису, як, наприклад, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, дружина президента Польщі Агата Корнгаузер-Дуда тощо).

Особисто для участі в саміті в українську столицю приїхали дружини президентів Латвії — Андра Апіне-Левіте та Литви — Діана Наусєденє.

Серед зірок шоу-бізнесу, що вже долучалися до саміту онлайн, — актори Ештон Катчер та Міла Куніс і Річард Гір, який, зокрема, наголосив, що війна Росії проти України — це війна добра зі злом. “І якщо зло переможе, це спонукає до дій поганців з усього світу, тому ми просто зобов’язані перемогти”.

Зі зверненням до учасників саміту виступили також президент України Володимир Зеленський (особисто), президент Польщі Анджей Дуда (онлайн) та голова Європейської Ради Шарль Мішель (онлайн).

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Україна

На II саміт перших леді в Київ приїхали дружини президентів Литви і Латвії

У Києві в суботу, 23 липня, відбувається Другий саміт перших леді та джентльменів (це ініціатива дружини президента України Олени Зеленської), який, зокрема, частково транслює єдиний телемарафон. У саміті беруть...

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