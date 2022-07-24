Росіяни готують фейкове “розслідування” про Маріупольський драмтеатр, щоб звинуватити у вбивстві цивільних Україну, – ГУР

Маріупольський драмтеатр після бомбардування 16 березня

Російські окупанти в Маріуполі готують фейкове “розслідування” про події в розбомбленому драмтеатрі міста, щоб покласти цей злочин на українців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу – спробувати зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість із них – жінки та діти”, – зазначається в повідомленні.

Як стало відомо представникам ГУР, у Маріуполі вже працює кілька знімальних груп російських телеканалів. Пропагандисти готують постановочні постановчі відео, мета яких – “довести”, що вибух у Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщенні, а всі руйнування нібито відбулися “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”. При цьому кількість жертв, за версією російської пропаганди, становила не більше 14 людей.

За даними розвідки, російські пропагандисти навіть знайшли так званих “свідків”, які “бачили”, як напередодні вибуху “люди у військовій формі заносили ящики всередину будівлі” театру.

“Тим часом бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в будівлі перебувало до 1000 цивільних, переважно – жінки та діти, які переховувалися від російських обстрілів”, – нагадують у ГУР.

За різними оцінками, внаслідок авіаудару по Маріупольському драмтеатру 16 березня там загинуло від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн.

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