Росіяни почали водити екскурсії по зруйнованому драмтеатру в Маріуполі

Росіяни почали водити екскурсії по напівзруйнованому драмтеатру в окупованому Маріуполі, стверджує InformNapalm, подаючи підбірку фото та відео очевидців.

Також біля будівлі театру, що під час російських бомбардувань у березні стала братською могилою для сотень містян, окупанти встановили колонки, з яких лунає бадьора музика до Дня Росії.

Нагадаємо, що під час блокади Маріуполя будівлю драмтеатру використовували як бомбосховище тисячі мирних мешканців. Аби унебезпечити себе від бомбардувань, вони велетенськими літерами написали на асфальті перед театром “Дети”. Проте 16 березня 2022 р. російська авіація завдала удару по будівлі. Загинули, за різними оцінками, від 600 до 1200 маріупольців.

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